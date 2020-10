Napoli, con le scuole chiuse metro meno piena. Il problema rimane sui bus: “Linee per studenti vuote, ma disagi e assembramenti sulle altre” (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Napoli la chiusura delle scuole ha allentato la pressione sul trasporto pubblico. “Ma c’è stata sicuramente anche una componente psicologica – spiega Luca del Prete, macchinista EAV e sindacalista Orsa – molte persone evitano di scendere di casa, lo vediamo in questi giorni nei mezzi pubblici”. Nelle ore di punta però il distanziamento sociale non sempre viene garantito. “Con le scuole chiuse di certo si viaggia meglio – spiega Marco Sansone, autista ANM e sindacalista Usb – ma restano criticità in alcuni giorni e in determinate fasce orarie in cui l’affluenza resta alta: sono tutte le persone che dalla periferia si spostano in città e sono obbligate a prendere i mezzi pubblici. Adesso abbiamo anche il paradosso che alcune linee di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ala chiusura delleha allentato la pressione sul trasporto pubblico. “Ma c’è stata sicuramente anche una componente psicologica – spiega Luca del Prete, macchinista EAV e sindacalista Orsa – molte persone evitano di scendere di casa, lo vediamo in questi giorni nei mezzi pubblici”. Nelle ore di punta però il distanziamento sociale non sempre viene garantito. “Con ledi certo si viaggia meglio – spiega Marco Sansone, autista ANM e sindacalista Usb – ma restano criticità in alcuni giorni e in determinate fasce orarie in cui l’affluenza resta alta: sono tutte le persone che dalla periferia si spostano in città e sono obbligate a prendere i mezzi pubblici. Adesso abbiamo anche il paradosso che alcune linee di ...

