Lockdown in Italia, Salvini cambia idea: "Se serve è giusto farlo…" (Di giovedì 29 ottobre 2020) cambia idea, ancora, Matteo Salvini. Sull'onda del populismo e probabilmente sui dati della sua "Belva" social, decide di nuovo di modificare punto di vista in questione di Covid, per un'estrema chiarezza nei confronti dei suoi elettori. Quidni, dopo mesi di attacchi al governo per la decisione di applicare nuove restrizioni e misure più stringenti, il leader della Lega è ora favorevole al Lockdown. Insomma, per il segretario del Carroccio l'ipotesi una chiusura generale non è più così remota, considerando l'attuale diffusione del contagio da Covid-19. E per questo ritiene che una chiusura totale vada fatta in caso di necessità. "Se ci sono le necessità di farlo è giusto farlo", afferma a Radio ...

