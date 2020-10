il Milan batte 3-0 lo Sparta Praga in gol Diaz, Leao e Dalot (Di giovedì 29 ottobre 2020) il Milan ha vinto il secondo match di Europa League per 3-0 contro lo Sparta Praga. Questa vittoria permette ai rossoneri di mettersi al primo posto con 6 punti a 2 punti dalla seconda, il Lille. La classifica del girone è: Milan(6 punti), Lille(4 punti), Celtic(1 punto), Sparta Praga(0 punti). Nella prossima sfida il Milan sfiderà proprio la squadra francese per staccare già il pass per i sedicesimi di Europa League. Formazioni Milan-Sparta Praga Milan (4-3-2-1):: Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot, Bennacer, Tonali, Castillejo, Krunic, Diaz, Ibrahimovic. A disp.: Moleri, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Leao, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) ilha vinto il secondo match di Europa League per 3-0 contro lo. Questa vittoria permette ai rossoneri di mettersi al primo posto con 6 punti a 2 punti dalla seconda, il Lille. La classifica del girone è:(6 punti), Lille(4 punti), Celtic(1 punto),(0 punti). Nella prossima sfida ilsfiderà proprio la squadra francese per staccare già il pass per i sedicesimi di Europa League. Formazioni(4-3-2-1):: Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Romagnoli,, Bennacer, Tonali, Castillejo, Krunic,, Ibrahimovic. A disp.: Moleri, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti,, ...

MilanLiveIT : Donnarumma da casa ha seguito #MilanSparta ???? Speriamo di rivederlo presto in campo ?? - RaiSport : ? #Milan batte #SpartaPraga 3-0 In gol per i #rossoneri #Diaz, #Leao e #Dalot. #Ibrahimovic fallisce anche un… - grazianorossi : Il #Milan batte 3-0 lo Sparta Praga con le reti di Brahim Diaz, Leao e Dalot. Per i rossoneri seconda vittoria di f… - Fossa1899 : Il Milan batte lo Sparta Praga 3-0 con tre goal bellissimo di Diaz, Leão e Dalot. Bravi ragazzi! Avanti così?? ????… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Tatarusanu, altra chance: in Europa batte Gigio #Donnarumma 61-15... E #Tonali deve svoltare -