«Il killer di Nizza è arrivato da Lampedusa»: un deputato francese chiede a Macron lo stop alle procedure d'asilo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Brahim A., il killer di Nizza, «è arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa». Lo ha twittato il deputato della regione di Nizza, Eric Ciotti, affermando di aver appreso chiesto ad Emmanuel Macron, in una riunione sul luogo dell'attentato, di «sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana». October 29, 2020 Leggi anche: Attacco nella basilica di Nizza: tre morti, decapitata una donna. Preso l'aggressore. Macron sul luogo dell'attentato allerta massima in Francia: a Lione fermato un uomo di nazionalità afghana armato di coltello Dopo Nizza paura ad Avignone: ucciso un uomo che ha ...

