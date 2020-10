Formula 1, Sainz: “Ferrari? Rido in faccia a chi mi chiede se mi son pentito” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Carlos Sainz sarà come risaputo il pilota della Ferrari, ma nonostante i risultati recenti del Cavallino Rampante non sembra affatto pentito della sua scelta: “Speriamo che facciano un buon lavoro e che l’anno prossimo possiamo avere un’auto competitiva e se non sarà così, sarà sempre la Ferrari. Ci sono persone che adesso Ridono della Ferrari e mi chiedono se mi pento o ho dei dubbi ed io dico sempre di no. Rido io di loro, perché non sanno quello che sto vivendo. E non sono ancora nemmeno un pilota Ferrari”, ha affermato il pilota spagnolo della McLaren. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Carlossarà come risaputo il pilota della Ferrari, ma nonostante i risultati recenti del Cavallino Rampante non sembra affatto pentito della sua scelta: “Speriamo cheno un buon lavoro e che l’anno prossimo possiamo avere un’auto competitiva e se non sarà così, sarà sempre la Ferrari. Ci sono persone che adessono della Ferrari e mi chiedono se mi pento o ho dei dubbi ed io dico sempre di no.io di loro, perché non sanno quello che sto vivendo. E non sono ancora nemmeno un pilota Ferrari”, ha affermato il pilota spagnolo della McLaren.

sportface2016 : #Formula1 Carlos #Sainz non è affatto pentito di aver scelto la Ferrari per il 2021 - FormulaPassion : #F1 | #Sainz pronto per Imola - FormulaPassion : #F1 | #Ferrari, #Binotto: “Molto contento di #Sainz” - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Norris, arrivano le scuse a #Hamilton e #Stroll - FormulaPassion : #F1 | #Norris, arrivano le scuse a #Hamilton e #Stroll -