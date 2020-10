FIFA 21: arriva la Global Series Challenge (Di giovedì 29 ottobre 2020) EA ha annunciato l’inizio della Global Series Challenge, un evento di FIFA 21 in cui si sfideranno alcune delle più grandi superstar del calcio Se siete degli amanti del calcio di sicuro conoscerete molto bene FIFA, la nota serie di videogiochi calcistici. I titoli della serie FIFA sono fra i più giocati da tutti gli amanti di questo specifico genere, e anche il nuovo FIFA 21 viene giocato ogni giorno da tantissimi videogiocatori. Visto il grande successo di questo titolo è normale che nel corso del tempo si tengano degli eventi e a quanto pare sembra proprio che Electronic Arts non veda l’ora di organizzarne qualcuno. Oggi infatti EA ha annunciato l’inizio della Global Series ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020) EA ha annunciato l’inizio della, un evento di21 in cui si sfideranno alcune delle più grandi superstar del calcio Se siete degli amanti del calcio di sicuro conoscerete molto bene, la nota serie di videogiochi calcistici. I titoli della seriesono fra i più giocati da tutti gli amanti di questo specifico genere, e anche il nuovo21 viene giocato ogni giorno da tantissimi videogiocatori. Visto il grande successo di questo titolo è normale che nel corso del tempo si tengano degli eventi e a quanto pare sembra proprio che Electronic Arts non veda l’ora di organizzarne qualcuno. Oggi infatti EA ha annunciato l’inizio della...

