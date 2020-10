Covid, il messaggio di Ibrahimovic: “Non siete Zlatan, non sfidate il virus” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Covid, il messaggio di Ibrahimovic: “Non siete Zlatan, non sfidate il virus”. Il bel gesto del campione del Milan per la campagna di sensibilizzazione della Regione Lombardia Zlatan Ibrahimovic ha deciso di scendere in campo anche contro il Covid. Lo ha fatto registrando un video di sensibilizzazione per la Regione Lombardia, richiamando tutti al rispetto … L'articolo Covid, il messaggio di Ibrahimovic: “Non siete Zlatan, non sfidate il virus” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020), ildi: “Non, nonil virus”. Il bel gesto del campione del Milan per la campagna di sensibilizzazione della Regione Lombardiaha deciso di scendere in campo anche contro il. Lo ha fatto registrando un video di sensibilizzazione per la Regione Lombardia, richiamando tutti al rispetto … L'articolo, ildi: “Non, nonil virus” proviene da Inews.it.

pdnetwork : Una fake news che fa orrore. Sta circolando un messaggio vocale contro i vaccini antinfluenzali che provocherebbero… - Agenzia_Ansa : Ronaldo scivola sul #tampone: 'E' una str...ta'. Messaggio sui social, poi cancella. Burioni: benvenuto tra i virol… - Avvenire_Nei : Lettera all'Europa. Il Papa: ruolo dell’Europa ancor più rilevante al tempo del Covid - ildododavide : Questa comunicazione è efficace? Non è il massimo, ma il messaggio è chiaro, l'ironia è usato al punto giusto. Pecc… - Paola18439710 : RT @Luca_15_5: Mimosa è bellissima, la situazione Covid sta peggiorando, non può rimanere bloccata in un box. Taglia media 25-30 kg. 2 mesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid messaggio “Il covid-19 non è uno scherzetto”, il messaggio del comune di Collegno risuona forte e chiaro TorinoToday VIDEO Ibrahimovic: «Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus»

Il campione del Milan, che ha sconfitto il Covid, ha infatti accettato la proposta del presidente ... Lo fa a modo suo, con un messaggio forte, netto e concreto. "L'idea di coinvolgere Ibra - spiega ...

Lucca Changes: Roberto Recchioni a caccia di “Dreamers” per immaginare il futuro

Per questa edizione totalmente nuova e “reinventata” dopo le chiusure inevitabili per contrastare il diffondersi dell’epidemia di Covid-19 a Palazzo Ducale ... ma anche il più importante per il ...

Il campione del Milan, che ha sconfitto il Covid, ha infatti accettato la proposta del presidente ... Lo fa a modo suo, con un messaggio forte, netto e concreto. "L'idea di coinvolgere Ibra - spiega ...Per questa edizione totalmente nuova e “reinventata” dopo le chiusure inevitabili per contrastare il diffondersi dell’epidemia di Covid-19 a Palazzo Ducale ... ma anche il più importante per il ...