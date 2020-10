Covid, Galli appoggia la decisione di De Luca: “apprezzo il coraggio” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nelle aree metropolitane di Napoli e Milano stiamo messi male, si deve essere preparati ad interventi più radicali”. E’ l’allarme lanciato dal professor Massimo Galli, direttore malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano in un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo: “Non ho nessun piacere nel dirlo, ma ho apprezzato la decisione e il coraggio con cui il Governatore della Campania ha preso decisioni che, più o meno, ci saranno in tutte le altre parti. Credo che siano posizioni prese sui dati del Cts: quando si prendono certe decisioni, non si prendono pensando di prendere consenso, ma di perdere consenso. I provvedimenti impopolari implicano coraggio“. Sulla decisione di chiudere gli istituti scolastici, infine, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nelle aree metropolitane di Napoli e Milano stiamo messi male, si deve essere preparati ad interventi più radicali”. E’ l’allarme lanciato dal professor Massimo, direttore malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano in un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo: “Non ho nessun piacere nel dirlo, ma ho apprezzato lae il coraggio con cui il Governatore della Campania ha preso decisioni che, più o meno, ci saranno in tutte le altre parti. Credo che siano posizioni prese sui dati del Cts: quando si prendono certe decisioni, non si prendono pensando di prendere consenso, ma di perdere consenso. I provvedimenti impopolari implicano coraggio“. Sulladi chiudere gli istituti scolastici, infine, ...

AlbertoBagnai : La fobia del PD verso gli ospedali non si manifesta solo nello scomposto giubilo di Emiliano, Galli ecc. per la chi… - fanpage : L'ospedale Sacco è al collasso, 300 posti letto occupati, 19 pazienti intubati - myrtamerlino : .@azangrillo: 'Mi dispiace si siano creati due partiti per i virologi. Penso bisogna affrontare il momento in modo… - zazoomblog : Covid Galli appoggia la decisione di De Luca: “apprezzo il coraggio” - #Covid #Galli #appoggia #decisione - Luanastretti1 : RT @FabioFranchi1: 'Ospedali al collasso, si rischia di morire a casa o sulle autoambulanze!' Lo dichiara Maurizio Viecca responsabile dell… -