Come creare un Drive condiviso (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo spazio cloud disponibile su Google Drive viene visto principalmente Come uno spazio strettamente personale, dove conservare i nostri documenti riservati o dove custodire i file e i documenti Word o PDF che non vogliamo che altri utenti leggano per errore dal nostro PC. Ma oltre ad essere un ottimo spazio personale e privato Google Drive può diventare anche uno spazio cloud condiviso, così da poter scambiare ogni tipo di file tra colleghi di lavoro (ancor più se già lavoriamo in smart working).Vediamo in questa guida Come creare un disco condiviso (a pagamento o gratuito), così da poter condividere i nostri file in maniera semplice e veloce e consentire, se necessario, anche agli altri utenti di salvare file all'interno del nostro ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo spazio cloud disponibile su Googleviene visto principalmenteuno spazio strettamente personale, dove conservare i nostri documenti riservati o dove custodire i file e i documenti Word o PDF che non vogliamo che altri utenti leggano per errore dal nostro PC. Ma oltre ad essere un ottimo spazio personale e privato Googlepuò diventare anche uno spazio cloud, così da poter scambiare ogni tipo di file tra colleghi di lavoro (ancor più se già lavoriamo in smart working).Vediamo in questa guidaun disco(a pagamento o gratuito), così da poter condividere i nostri file in maniera semplice e veloce e consentire, se necessario, anche agli altri utenti di salvare file all'interno del nostro ...

