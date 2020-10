Brave New World non avrà una seconda stagione (per ora): Peacock non ha rinnovato lo show fantascientifico (Di giovedì 29 ottobre 2020) La seconda stagione di Brave New World non si farà: Peacock ha cancellato il titolo, non rinnovandolo per la seconda stagione e silurando la creatura fantascientifica di David Weiner. Leggi su nospoiler (Di giovedì 29 ottobre 2020) LadiNewnon si farà:ha cancellato il titolo, non rinnovandolo per lae silurando la creatura fantascientifica di David Weiner.

