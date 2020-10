Barcellona | De Jong | «Abbiamo fatto una grande partita contro la Juve»

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Frenkie de, centrocampista del, dopo la vittoria in casa dellantusntus ko in casail. Al termine della sfida Frenkie de, in campo ieri prima da centrocampista e poi da difensore centrale, ha parlato ai canali ufficiali della Uefa, commentando così il successo allo Stadium. IL COMMENTO – «Credo che ilabbiauna, specie nel secondo tempo quandogirare molto bene il pallone, mantenendo il possesso. Difesa? Lo avevo giàquel ruolo, da giovane. Preferisco giocare in mezzo ovviamente ma resto a ...

junews24com : Barcellona, De Jong: «Gran partita con la Juve, mi sono divertito» - - alexfrosio : @tommcherubini @Specnats10 Sono nella Top5 degli estimatori di Busi in Italia. Però mi interrogo anche sulle ultime… - Supergeoaquila : Secondo me l’arbitro è stato ininfluente. Diciamo che il #Barca ha un tasso di classe diverso. De Jong, Jordi Alba,… - sebanderas : @Furiaceca6 @CliffBurton6528 Volevo vedere il Barcellona senza Messi e De Jong e noi con Ronaldo e De Ligt. E poi s… - franzaium : De Jong è ciò che serve alla Juve, de Ligt é ciò che serve al Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Jong

Juventus ko in casa contro il Barcellona. Al termine della sfida Frenkie de Jong, in campo ieri prima da centrocampista e poi da difensore centrale, ha parlato ai canali ufficiali della Uefa, commenta ...Al nuovo Barcellona di Koeman, non il miglior Barça della storia, è bastata un’organizzazione normale per far valere la superiorità tecnica garantita da Messi e De Jong. La Juventus vive di buone ...