«Suburra 3» | ultime anticipazioni | è ora di dire addio ad Aureliano e Spadino

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)(la serie). Con la terza stagione (dal 30 ottobre disponibile su Netflix) si concludono le avventure nella Roma criminale di(Alessandro Borghi),(Giacomo Ferrara), del politico senza scrupoli Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), di Sara Manfredi (Claudia Gerini) e di Samurai (Francesco Acquaroli). Lo sguardo sulla criminalità del litorale laziale che si intreccia con gli affari del Vaticano e la politica si chiude con le6 puntatette, per la prima volta, da colui che finora aveva curato la “cinematografia”,bbe Storaro, ovvero Arnaldo Catinari. «3», la posta in gioco si alza La posta in gioco si alza. Il tempo, quasi accelerato, detta le tappe definitive dei personaggi ...

panecunzat0 : date le ultime notizie su suburra a me basta che non mi facciano crepare voi sapete chi -

Il destino di Aureliano. Un’esistenza liminale, come quella di chi vive per arraffare il potere tramando e uccidendo, non è per tutti. Tuttavia, l’atto finale di Suburra ha bisogno di un re, destinato ...La terza e ultima stagione di “Suburra – La serie” si sposta tra le strade e i vicoli di una Roma suburbana e nella provincia. Il crime thriller italiano originale Netflix prodotto da ...