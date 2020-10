Pomezia. Variante urbanistica ex Tacconi, la soddisfazione di sindaco e assessore: ‘Ambizioso programma di riqualificazione’ (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Consiglio comunale di Pomezia ha approvato la proposta di rimodulazione del programma integrato di intervento Petromarine. La vicenda riguarda la riconversione dell’ex stabilimento industriale Tacconi, già sottoposta due volte all’esame del Tar del Lazio, per la riqualificazione dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di opere pubbliche per un totale di 6 milioni di euro. Tra queste: un polo scolastico per l’infanzia e una nuova viabilità di collegamento tra via del Mare e via Gronchi. “Un intervento fondamentale – ha spiegato l’assessore Luca Tovalieri – che ci consente di integrare il nuovo quartiere con la Città e raccordare le zone già esistenti. Il programma integrato prevede, infatti, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Consiglio comunale diha approvato la proposta di rimodulazione delintegrato di intervento Petromarine. La vicenda riguarda la riconversione dell’ex stabilimento industriale, già sottoposta due volte all’esame del Tar del Lazio, per la riqualificazione dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di opere pubbliche per un totale di 6 milioni di euro. Tra queste: un polo scolastico per l’infanzia e una nuova viabilità di collegamento tra via del Mare e via Gronchi. “Un intervento fondamentale – ha spiegato l’Luca Tovalieri – che ci consente di integrare il nuovo quartiere con la Città e raccordare le zone già esistenti. Ilintegrato prevede, infatti, la ...

CorriereCitta : Pomezia. Variante urbanistica ex Tacconi, la soddisfazione di sindaco e assessore: ‘Ambizioso programma di riqualif… - CorriereCitta : Pomezia, in arrivo 140.000 mc di cemento: approvata la variante urbanistica del piano integrato ex Tacconi -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Variante Pomezia, in arrivo 140.000 mc di cemento: approvata la variante urbanistica del piano integrato ex Tacconi Il Corriere della Città Pomezia, in arrivo 140.000 mc di cemento: approvata la variante urbanistica del piano integrato ex Tacconi

Il consiglio comunale di Pomezia, a guida Movimento 5 Stelle, ha approvato ieri, martedì 27 ottobre 2020, la delibera inerente il piano integrato della “ex Tacconi”. Con il voto odierno la maggioranza ...

Pomezia, in arrivo altri 140.000 mc di cemento: martedì in consiglio si vota edilizio della ‘ex Tacconi’

“Un progetto edilizio da 140.000 mc di cemento in area agricola. A tanto ammonta la variante al Piano urbanistico Integrato “ex Tacconi” che l’attuale amministrazione comunale di Pomezia a guida Movim ...

Il consiglio comunale di Pomezia, a guida Movimento 5 Stelle, ha approvato ieri, martedì 27 ottobre 2020, la delibera inerente il piano integrato della “ex Tacconi”. Con il voto odierno la maggioranza ...“Un progetto edilizio da 140.000 mc di cemento in area agricola. A tanto ammonta la variante al Piano urbanistico Integrato “ex Tacconi” che l’attuale amministrazione comunale di Pomezia a guida Movim ...