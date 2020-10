Milan-Roma, arbitro Giacomelli verso lo stop: “punito” insieme a Var Nasca (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Troppe polemiche, ma soprattutto troppi errori, e troppo evidenti. Ecco perché a seguito di Milan-Roma, secondo quanto si apprende, l'arbitro Giacomelli e il direttore di gara del Var Nasca saranno sanzionati con uno stop di almeno 2 turni.Giacomelli e Nasca fermaticaption id="attachment 1043419" align="alignnone" width="717" Giacomelli (getty images)/captionSecondo le ultime indiscrezioni, il 42enne direttore di gara sarà fermato dall'AIA con uno stop di almeno due giornate. Una sorta di "punizione" dopo la prova opaca e con tante polemiche. Nicola Rizzoli, numero uno degli arbitri, avrebbe deciso dunque di fermare Giacomelli a seguito di Milan-Roma. Con ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Troppe polemiche, ma soprattutto troppi errori, e troppo evidenti. Ecco perché a seguito di, secondo quanto si apprende, l'e il direttore di gara del Varsaranno sanzionati con unodi almeno 2 turni.fermaticaption id="attachment 1043419" align="alignnone" width="717"(getty images)/captionSecondo le ultime indiscrezioni, il 42enne direttore di gara sarà fermato dall'AIA con unodi almeno due giornate. Una sorta di "punizione" dopo la prova opaca e con tante polemiche. Nicola Rizzoli, numero uno degli arbitri, avrebbe deciso dunque di fermarea seguito di. Con ...

