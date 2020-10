Fs:con Covid semestre in rosso,risultato netto -419 mln (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - semestre in rosso per le Fs italiane che archiviano i conti del periodo con ricavi operativi a 4,75 miliardi di euro, -20,5% a fronte del primo semestre 2019,, un Ebitda a 518 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT -inper le Fs italiane che archiviano i conti del periodo con ricavi operativi a 4,75 miliardi di euro, -20,5% a fronte del primo2019,, un Ebitda a 518 ...

Ricoverati per Covid e sintomatici, perché rischiano di saturare gli ospedali Corriere della Sera Covid, presidente Sudafrica in quarantena dopo contatto con positivo

Il Dpcm numero 21 dell'era Covid da oggi fino al 24 novembre spegne la luce alle serate degli italiani, abbassando alle 18 le saracinesche di bar, ristoranti e pub. Salvando se non altro il rito del p ...

Coronavirus, Osservatorio Regioni: "Seconda ondata con meno morti ma più pressione su ospedali"

Ben 7 regioni italiane sono da codice rosso , che palesano un aumento dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive molto sostenuto se confrontato con quello della fase acuta registrata ad aprile ...

