Cina | scoppia un focolaio nello Xinjiang

Un nuovo focolaio in Cina ha fatto nuovamente scattare sull'attenti il Dragone. Dopo una deCina di contagi rilevati a Qingdao, città situata nella provincia dello Shandong, il governo cinese ha dovuto fare i conti con le oltre cento positività riscontrate nello Xinjiang, nei dintorni della capitale Kashgar. Tutto è partito lo scorso 24 ottobre

Ultime Notizie dalla rete : Cina scoppia MONGOLIA Scoppiano proteste contro il trattamento dei mongoli in Cina AsiaNews Covid-Cina, a Kashgar rilevato focolaio con 137 positivi

Torna la paura Covid anche in Cina. Altri 137 nuovi casi di positivi al coronavirus, e asintomatici, sono stati rilevati a Kashgar, la città dello Xinjiang.

Gatta incinta immersa in acqua bollente: proteste in Cina

Una gatta incinta è stata immersa nell'acqua bollente, come vendetta per un piccolo furto di carne: esplode la protesta in Cina.

