Alexa per Windows 10: interfaccia utente rinnovata (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’app Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, si è da poco aggiornata per Windows 10 introducendo diversi miglioramenti per l’interfaccia utente. Cosa c’è di nuovo? Videochiamate e Drop In Rimanere in contatto con amici e familiari è più importante che mai, quindi abbiamo reso tutto semplice introducendo le videchiamate e Drop In. Saluta il tuo amico dall’altra parte della città o fai un salto dai bambini per assicurarti che stiano facendo i compiti. Miglioramenti per la musica Fan di Spotify? Usa Alexa per riprodurre i tuoi brani preferiti nell’app Spotify con la tua voce. Noterai anche una pagina di destinazione musicale migliorata per aiutarti a scoprire la tua nuova canzone preferita. UI milgiorata Infine, abbiamo ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’app, l’assistente virtuale di Amazon, si è da poco aggiornata per10 introducendo diversi miglioramenti per l’. Cosa c’è di nuovo? Videochiamate e Drop In Rimanere in contatto con amici e familiari è più importante che mai, quindi abbiamo reso tutto semplice introducendo le videchiamate e Drop In. Saluta il tuo amico dall’altra parte della città o fai un salto dai bambini per assicurarti che stiano facendo i compiti. Miglioramenti per la musica Fan di Spotify? Usaper riprodurre i tuoi brani preferiti nell’app Spotify con la tua voce. Noterai anche una pagina di destinazione musicale migliorata per aiutarti a scoprire la tua nuova canzone preferita. UI milgiorata Infine, abbiamo ...

WindowsBlogIta : Alexa per Windows si aggiorna con una nuova UI e nuove funzioni - filippo_mol : Alexa per Windows si aggiorna con una nuova UI e nuove funzioni - faggyvee : Alexa per Windows si aggiorna con una nuova UI e nuove funzioni - ProH4Ck : Alexa per Windows si aggiorna con una nuova UI e nuove funzioni - alex_m_84 : Alexa per Windows si aggiorna con una nuova UI e nuove funzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Alexa per Echo di Amazon, tutti i device di Alexa tornano al prezzo di sempre InvestireOggi.it Gli artigiani informatici italiani che ci difendono dagli attacchi dei cybercriminali

Questo dispositivo integra lo stesso pannello a sfioramento del modello precedente ed è ottimizzato per l’Assistente Google e Amazon Alexa, per gestire la propria giornata con l’aiuto dell’assistente ...

Alexa si aggiorna e migliora su Windows 10: Drop In

Come installare Alexa su Windows 10. La versione Windows 10 di Alexa già offre il supporto all’italiano, ma recandosi sulla pagina dello store ufficiale dedicata al download ancora non è possibile sca ...

Questo dispositivo integra lo stesso pannello a sfioramento del modello precedente ed è ottimizzato per l’Assistente Google e Amazon Alexa, per gestire la propria giornata con l’aiuto dell’assistente ...Come installare Alexa su Windows 10. La versione Windows 10 di Alexa già offre il supporto all’italiano, ma recandosi sulla pagina dello store ufficiale dedicata al download ancora non è possibile sca ...