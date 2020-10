Xbox Series X S? ' Mi piacerebbe vedere più giochi single player dagli Xbox Games Studios'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 27 ottobre 2020) Con il recente annuncio dell'acquisizione di Bethesda, Microsoft ha rafforzato la line-up degliGamearrivando a un totale di 23 sviluppatori first-party, un enorme balzo rispetto agli 8 studi che la società aveva prima che iniziassero le acquisizioni nel 2018.Dopo tutte queste acquisizioni, alcuni giocatori erano preoccupati che Microsoft avrebbe trasformato questi studi in team dedicati aicome servizio (GaaS), ma a quanto pare non sarà affatto così. In un'intervista con Gamereactor, il boss diPhil Spencer ha detto che gliper giocatore singolo provenientiGame ...