The Matrix 4: Keanu Reeves arriva sul set con un nuovo look (Di martedì 27 ottobre 2020) L'attore Keanu Reeves è arrivato sul set di The Matrix 4 con un nuovo look, come rivelano delle foto scattate a Berlino. Le riprese di The Matrix 4 sono attualmente in corso a Berlino e le nuove foto scattate sul set mostrano Keanu Reeves con un nuovo look. L'attore appare infatti sorridente nelle immagini condivise da Page Six che lo mostrano arrivare al lavoro con la testa rasata. Keanu Reeves è in Europa dal mese di agosto per completare le riprese dell'atteso quarto capitolo della saga sci-fi creata dalle sorelle Wachowski. Per ora la produzione di The Matrix 4 non ha rivelato i dettagli riguardante la trama del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020) L'attoreto sul set di The4 con un, come rivelano delle foto scattate a Berlino. Le riprese di The4 sono attualmente in corso a Berlino e le nuove foto scattate sul set mostranocon un. L'attore appare infatti sorridente nelle immagini condivise da Page Six che lo mostranore al lavoro con la testa rasata.è in Europa dal mese di agosto per completare le riprese dell'atteso quarto capitolo della saga sci-fi creata dalle sorelle Wachowski. Per ora la produzione di The4 non ha rivelato i dettagli riguardante la trama del ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Matrix 4: Keanu Reeves arriva sul set con un nuovo look - ThE___MaTrIx : RT @CateVonPillar: Oggi ho trovato questo semplice schemino che spero torni utile nello spiegare come funziona la prevenzione, per ogni ris… - ThE___MaTrIx : RT @LucaBizzarri: @dellorco85 Sì, è quello il problema. - GentilGuadalupe : @puddingmv How dare you to question the Matrix!!?? Hahahahahahaha - zohseh : Monica Belluci, in the matrix -

Ultime Notizie dalla rete : The Matrix The Matrix 4: l’agente Johnson farà il suo ritorno Tom's Hardware Italia The Matrix 4: Keanu Reeves arriva sul set con un nuovo look

L'attore Keanu Reeves è arrivato sul set di The Matrix 4 con un nuovo look, come rivelano delle foto scattate a Berlino. Le riprese di The Matrix 4 sono attualmente in corso a Berlino e le nuove ...

Matrix 4: Keanu Reeves torna calvo per interpretare Neo, ecco le foto

Neo è pronto a tornare nel mondo reale e la prova è nel nuovo taglio di capelli di Keanu Reeves. Addio capelli lunghi e barba!

L'attore Keanu Reeves è arrivato sul set di The Matrix 4 con un nuovo look, come rivelano delle foto scattate a Berlino. Le riprese di The Matrix 4 sono attualmente in corso a Berlino e le nuove ...Neo è pronto a tornare nel mondo reale e la prova è nel nuovo taglio di capelli di Keanu Reeves. Addio capelli lunghi e barba!