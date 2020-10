Sanremo 2021, in arrivo una grande sorpresa per il pubblico (Di martedì 27 ottobre 2020) Questo articolo . Sanremo 2021 si avvicina sempre più a piccoli passi. Ma potrebbe esserci un importante novità. Ma di che cosa si tratta? Nonostante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che sta caratterizzando questo periodo, non si può non pensare a Sanremo 2021. Il direttore artistico e il conduttore Amadeus sta lavorando per la nuova edizione, pur tenendo … Leggi su youmovies (Di martedì 27 ottobre 2020) Questo articolo .si avvicina sempre più a piccoli passi. Ma potrebbe esserci un importante novità. Ma di che cosa si tratta? Nonostante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che sta caratterizzando questo periodo, non si può non pensare a. Il direttore artistico e il conduttore Amadeus sta lavorando per la nuova edizione, pur tenendo …

IlContiAndrea : #Amadeus 'Stiamo lavorando per fare Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo in totale sicurezza. A gennaio capiremo e valuter… - CinnyCinzia : RT @rockolpoprock: Sanremo 2021, Amadeus e Rai: 'A gennaio capiremo che Festival sarà'. - rockolpoprock : Sanremo 2021, Amadeus e Rai: 'A gennaio capiremo che Festival sarà'. - AgoraMagazLatin : Sanremo 2021, Amadeus: 'Dai big più partecipazione' - CAurora3010 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Stiamo lavorando per fare Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo in totale sicurezza. A gennaio capiremo e valuteremo q… -