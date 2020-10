PS5 e DualSense tra vari video di unboxing che racchiudono le prime impressioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Mancano poche settimane all'arrivo di PlayStation 5 e sappiamo che diverse testate giornalistiche hanno ricevuto diverse unità della console per permettere loro di fare diversi video unboxing. Per adesso, l'embargo è stato revocato almeno sul controller DualSense ed ora siamo in grado di dare uno sguardo ad alcuni video incentrati proprio sul controller.Questo è il primo evento del genere per l'Occidente, dopo le limitate anteprime in Giappone. Quindi cosa possiamo effettivamente vedere oggi? I video si focalizzano ​​principalmente sull'hardware stesso, quindi non aspettatevi (almeno per adesso) video dedicati all'interfaccia utente o ai giochi in caricamento sulla console next-gen. Probabilmente tutte queste feature sono ancora sotto ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Mancano poche settimane all'arrivo di PlayStation 5 e sappiamo che diverse testate giornalistiche hanno ricevuto diverse unità della console per permettere loro di fare diversi. Per adesso, l'embargo è stato revocato almeno sul controllered ora siamo in grado di dare uno sguardo ad alcuniincentrati proprio sul controller.Questo è il primo evento del genere per l'Occidente, dopo le limitate antein Giappone. Quindi cosa possiamo effettivamente vedere oggi? Isi focalizzano ​​principalmente sull'hardware stesso, quindi non aspettatevi (almeno per adesso)dedicati all'interfaccia utente o ai giochi in caricamento sulla console next-gen. Probabilmente tutte queste feature sono ancora sotto ...

Eurogamer_it : Ecco #PS5 e #DualSense in vari video di unboxing. - PlagItalia : PlayStation 5 nella colorazione esclusiva cherry red verrà resa disponibile per i pre-ordini il 19 novembre con con… - PlagItalia : Il controller DualSense non sarà incluso nella confezione della cherry red edition ma arriverà solo in un secondo m… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 DualSense PS5 Dualsense, ecco le nostre prime impressioni con Astro’s Playroom Tom's Hardware Italia PS5: per Jason Schreier è il DualSense la vera next-gen

Secondo il giornalista Jason Schreier la vera next-gen di PS5 non è tanto la console, quanto il controller DualSense, grazie soprattutto ai feedback aptici e ai grilletti adattivi. La nota firma ...

PS5 e DualSense: i primi unboxing stanno cominciando a comparire in rete

In rete stanno cominciando a comparire i primi video di unboxing di PS5 e del DualSense. Il primo embargo messo da Sony sulla sua nuova console next-gen è caduto e stanno cominciando a comparire ...

Secondo il giornalista Jason Schreier la vera next-gen di PS5 non è tanto la console, quanto il controller DualSense, grazie soprattutto ai feedback aptici e ai grilletti adattivi. La nota firma ...In rete stanno cominciando a comparire i primi video di unboxing di PS5 e del DualSense. Il primo embargo messo da Sony sulla sua nuova console next-gen è caduto e stanno cominciando a comparire ...