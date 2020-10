Nicola Di Bari in rianimazione dopo operazione al cuore (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA, 27 OTT - Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all'Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA, 27 OTT -Diè ricoverato inall'Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il suo manager, Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono ...

Agenzia_Ansa : Paura per il cantante Nicola Di Bari, è in rianimazione dopo l'intervento alle coronarie. Ricoverato a Milano.… - rosydandrea1 : RT @effetronky: Va bene che 'il cuore è uno zingaro' ma non facciamo scherzi... Un pensiero positivo per Nicola di Bari da chi ama la musi… - Monlue66 : RT @Agenzia_Ansa: Paura per il cantante Nicola Di Bari, è in rianimazione dopo l'intervento alle coronarie. Ricoverato a Milano. #ANSA #Nic… - rockolpoprock : Nicola Di Bari in rianimazione a Milano - franco_sala : RT @effetronky: Va bene che 'il cuore è uno zingaro' ma non facciamo scherzi... Un pensiero positivo per Nicola di Bari da chi ama la musi… -