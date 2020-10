Lucifer potrebbe avere una stagione 7? Tom Ellis lo esclude (Di martedì 27 ottobre 2020) Recentemente intervistato, Tom Ellis si è detto contrario a una eventuale stagione 7 di Lucifer. La serie, che racconta la vita del Diavolo in persona a Los Angeles, è già stata salvata in passato, grazie alle proteste dei fan di tutto il mondo. Leggi su nospoiler (Di martedì 27 ottobre 2020) Recentemente intervistato, Tomsi è detto contrario a una eventuale7 di. La serie, che racconta la vita del Diavolo in persona a Los Angeles, è già stata salvata in passato, grazie alle proteste dei fan di tutto il mondo.

