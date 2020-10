Lorenzo Savadori debutta in MotoGP

(Di martedì 27 ottobre 2020) Aprilia fa un bel regalo a, che dalla prossima settimana diventa un pilota. Il giovane cesenate, che della casa di Noale fa il collaudatore, disputerà gli ultimi tre GP della stagione 2020, le due di Valencia e Portimao. Una bella ricompensa per il “Sava”, che ha portato all’Aprilia il titolo italiano nella classe Superbike. “Dire che sono felice è poco“, commenta, “voglio subito ringraziare Aprilia Racing per la grande opportunità. Arrivo preparato all’appuntamento, grazie sia al lavoro svolto durante i test sulla RS-GP, sia alla stagione appena conclusa nel CIV, un Campionato sfidante che mi ha abbligato alla massima forma e alla massima concentrazione. Ora devo riordinare le idee, fare tesoro dei chilometri percorsi in ...

