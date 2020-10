FIFA 21 per Xbox Series X e PS5 ha una data di uscita (Di martedì 27 ottobre 2020) EA Sports ha annunciato che le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X di FIFA 21 saranno disponibili per tutti i giocatori dal 4 dicembre.EA ha affermato che queste versioni di nuova generazione hanno tempi di caricamento "incredibilmente rapidi" e nuovi dettagli per quanto riguarda i volti dei giocatori con rendering e illuminazione realistici. La versione PS5 utilizzerà anche la tecnologia tattile del controller DualSense, ma EA non ha ancora detto come.Come già annunciato, i possessori del gioco per Xbox One e PS4 ottengono un aggiornamento gratuito di nuova generazione tramite il programma Dual Entitlement. Chi ha acquistato il formato fisico dovrà contattare EA sul sito help.ea.com per ottenere un codice di aggiornamento. Per quanto riguarda i progressi, verranno mantenuti solo quelli di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) EA Sports ha annunciato che le versioni per PlayStation 5 eX di21 saranno disponibili per tutti i giocatori dal 4 dicembre.EA ha affermato che queste versioni di nuova generazione hanno tempi di caricamento "incredibilmente rapidi" e nuovi dettagli per quanto riguarda i volti dei giocatori con rendering e illuminazione realistici. La versione PS5 utilizzerà anche la tecnologia tattile del controller DualSense, ma EA non ha ancora detto come.Come già annunciato, i possessori del gioco perOne e PS4 ottengono un aggiornamento gratuito di nuova generazione tramite il programma Dual Entitlement. Chi ha acquistato il formato fisico dovrà contattare EA sul sito help.ea.com per ottenere un codice di aggiornamento. Per quanto riguarda i progressi, verranno mantenuti solo quelli di ...

