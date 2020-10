Dl ristori: Conte, 'risorse in tempi record a categorie più penalizzate, oggi Cdm' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse in tempi record alle categorie penalizzate. oggi alle 15 abbiamo un Cdm in cui approviamo un decreto con immediate misure di ristoro e indennizzi”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro in corso ora a Palazzo Chigi con le categorie più colpite dall'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid. “Siamo pienamente consapevoli delle vostre difficoltà”, ha assicurato poi il presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Nelle stesse ore in cui lavoravamo alle norme del Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivareinallealle 15 abbiamo un Cdm in cui approviamo un decreto con immediate misure di ristoro e indennizzi”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppenel corso dell'incontro in corso ora a Palazzo Chigi con le; colpite dall'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid. “Siamo pienamente consapevoli delle vostre difficoltà”, ha assicurato poi il presidente del Consiglio.

