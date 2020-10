Crisanti: "Manca un provvedimento per i trasporti. Se anche diminuissero i casi dovremmo consolidare i risultati" (Di martedì 27 ottobre 2020) “Nessuno sa se questi provvedimenti avranno l’effetto sperato, perché nessuno ha mai sperimentato questi provvedimenti. Il dpcm è un compromesso. Sono provvedimenti che diminuiscono i contatti, alcuni sono ragionevoli, altri meno comprensibili come il divieto di partecipazione a spettacoli e cinema, luoghi abbastanza regolati”. Il Prof. Crisanti dice la sua sul nuovo Dpcm a Radio Cusano Campus. “Manca secondo me un vero e proprio provvedimento per regolare i trasporti, che sono un’occasione di assembramento pazzesca e non si capisce perché si tollerino i trasporti e si sanzionino cinema e spettacoli”.Il Professore è molto duroIl punto è che in questa situazione non ci saremmo dovuti arrivare, è il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) “Nessuno sa se questi provvedimenti avranno l’effetto sperato, perché nessuno ha mai sperimentato questi provvedimenti. Il dpcm è un compromesso. Sono provvedimenti che diminuiscono i contatti, alcuni sono ragionevoli, altri meno comprensibili come il divieto di partecipazione a spettacoli e cinema, luoghi abbastanza regolati”. Il Prof.dice la sua sul nuovo Dpcm a Radio Cusano Campus. “secondo me un vero e proprioper regolare i, che sono un’ocone di assembramento pazzesca e non si capisce perché si tollerino ie si sanzionino cinema e spettacoli”.Il Professore è molto duroIl punto è che in questa situazione non ci saremmo dovuti arrivare, è il ...

