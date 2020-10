Covid: Napoli; Elmas e Zielinski tornano ad allenarsi (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 27 OTT - Elmas e Zielinski sono tornati ad allenarsi. I due centrocampisti sono negativi al Covid19, nei giorni scorsi hanno completato un percorso di visite di approfondimento alla ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, -, 27 OTT -sono tornati ad. I due centrocampisti sono negativi al19, nei giorni scorsi hanno completato un percorso di visite di approfondimento alla ...

SkyTG24 : Stretta anti-Covid, monta la rabbia: molotov a Milano, tensioni anche a Torino e a Napoli - Agenzia_Ansa : No a chiusure, centinaia in piazza a #Napoli. Sit- in e cori al Vomero, forte presidio delle forze dell'ordine… - fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - sportli26181512 : Napoli, Elmas e Zielinski tornano ad allenarsi. De Laurentiis a Castel Volturno: le news: Elmas e Zielinski tornano… - Frances25551623 : RT @RadioSavana: Napoli ora: super festa africana con musica, canti e danze! Duecento clandestini africani occupano Piazza Garibaldi sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid, Ricciardi: «Lockdown necessario per Milano e Napoli: qui si può prendere il virus anche al bar» Il Messaggero A Pompei non ci sarà il bacio al Quadro della Madonna: annullato per Covid

Questo 13 novembre, anniversario dell'arrivo a Pompei (Napoli) del quadro della Vergine del Rosario, non ci sarà la venerazione dell'immagine sacra e nemmeno il tradizionale bacio: tutto bloccato a ...

Misure anti-Covid, l’aeroporto di Palermo ottiene l’Airport Health Accreditation

14:34Misure anti-Covid, l’aeroporto di Palermo ottiene l’Airport Health Accreditation 14:23“A Milano e Napoli ci vuole il lockdown”, ne è certo Walter Ricciardi 14:13Lo shopping di Miccichè, colpo ...

Questo 13 novembre, anniversario dell'arrivo a Pompei (Napoli) del quadro della Vergine del Rosario, non ci sarà la venerazione dell'immagine sacra e nemmeno il tradizionale bacio: tutto bloccato a ...14:34Misure anti-Covid, l’aeroporto di Palermo ottiene l’Airport Health Accreditation 14:23“A Milano e Napoli ci vuole il lockdown”, ne è certo Walter Ricciardi 14:13Lo shopping di Miccichè, colpo ...