Covid, in Francia 523 morti in un giorno: pronto lockdown per 4 fine settimana (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 33.417 i nuovi casi di registrati in nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 523 , di cui 288 in ospedale e 235 in case di riposo. I dati del bollettino giornaliero delle autorità sanitarie ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 33.417 i nuovi casi di registrati in nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 523 , di cui 288 in ospedale e 235 in case di riposo. I dati del bollettino giornaliero delle autorità sanitarie ...

