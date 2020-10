Benevento, collaborazione tra scuola e forze dell’ordine: carabinieri consegneranno 40 tablet (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La situazione di disagio nel mondo della scuola, scaturita dalla nuova ondata di contagi su tutto il territorio nazionale e campano in particolare, ha imposto la chiusura degli istituti scolastici di scuola secondaria. A questo proposito, come qualche mese fa, per soddisfare all’esigenze di apprendimento degli studenti, l’Istituto Comprensivo Bosco Lucarelli di Benevento, nell’ottica della diffusione di strumenti digitali per il corretto funzionamento della didattica a distanza da parte del MIUR, ha rinnovato la consegna di altri 40 tablet a personale dell’Arma dei carabinieri della Stazione di Benevento per le operazioni di recapito alle famiglie che ne hanno fatto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La situazione di disagio nel mondo della, scaturita dalla nuova ondata di contagi su tutto il territorio nazionale e campano in particolare, ha imposto la chiusura degli istituti scolastici disecondaria. A questo proposito, come qualche mese fa, per soddisfare all’esigenze di apprendimento degli studenti, l’Istituto Comprensivo Bosco Lucarelli di, nell’ottica della diffusione di strumenti digitali per il corretto funzionamento della didattica a distanza da parte del MIUR, ha rinnovato la consegna di altri 40a personale dell’Arma deidella Stazione diper le operazioni di recapito alle famiglie che ne hanno fatto ...

CamComBas : RT @AssetBasilicata: In esclusiva per #Mirabilia 2 webinar gratuiti organizzati dai Punti Impresa Digitale delle CCIAA di Benevento e Avell… - AssetBasilicata : In esclusiva per #Mirabilia 2 webinar gratuiti organizzati dai Punti Impresa Digitale delle CCIAA di Benevento e Av… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento collaborazione Covid 19. Mastella pronto al coprifuoco in alcune zone Ottopagine Torre Annunziata e Fisciano: 45enne arrestato dai Carabinieri insieme a 3 complici

Quattro le persone arrestate per concorso in ricettazione e appropriazione indebita dai Carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata: Raffaele Volpe (49enne di Nocera Superiore), Giovanni P ...

Si appropria di un carico di divani e lo occulta in un magazzino: 45enne arrestato dai Carabinieri

In totale sono quattro le persone arrestate per concorso in ricettazione e appropriazione indebita dai Carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata: Raffaele Volpe (49enne di Nocera Superio ...

Quattro le persone arrestate per concorso in ricettazione e appropriazione indebita dai Carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata: Raffaele Volpe (49enne di Nocera Superiore), Giovanni P ...In totale sono quattro le persone arrestate per concorso in ricettazione e appropriazione indebita dai Carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata: Raffaele Volpe (49enne di Nocera Superio ...