Avremo bisogno della cassa integrazione per tutto il 2021 (Di martedì 27 ottobre 2020) Allo stesso modo è necessario innalzare il sussidio di disoccupazione. Ma non è bloccando i licenziamenti che si proteggono i lavoratori. La seconda ondata di pandemia, della cui durata non si sa ovviamente nulla, rischia di mettere in crisi la coesione sociale del Paese e di minare le fragili basi di ripartenza dell'economia. Ancora una volta - e non potrebbe essere diversamente - la politica economica deve costruire interventi per fronteggiare l'emergenza piuttosto che disegnare le azioni per il futuro. I progetti per il Recovery Plan devono ancora aspettare mentre occorre, rapidamente, costruire le politiche per il Resilience Plan, con la sanità e il lavoro al centro dell'agenda. E se sulla sanità emergono ogni giorno lacune e fragilità strutturali che in questi mesi non sono state sanate – e sarebbe certo servito l'aiuto ...

