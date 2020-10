Atalanta-Ajax 2-2, Zapata rimonta il doppio vantaggio olandese (Di martedì 27 ottobre 2020) Atalanta-Ajax si sfidano nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Finisce 2-2, con doppietta di Zapata Finisce il match tra Atalanta-Ajax, match valido per la seconda giornata del Gruppo D della Champions League. Finisce 2-2, co i bergamaschi che rimontano due reti di svantaggio. Nerazzurri secondi dietro al Liverpool. La partita Primi trenta minuti a senso unico, con l’Atalanta che domina gli olandesi. I nerazzurri però non riescono a concretizzare le occasioni da rete, in particolare con Ilicic, che al 15° spedisce alto da ottima posizione. Un minuto dopo ci prova Zapata, ma il suo diagonale si perde sul fondo. Al 29°, alla prima occasione, ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020)si sfidano nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Finisce 2-2, con doppietta diFinisce il match tra, match valido per la seconda giornata del Gruppo D della Champions League. Finisce 2-2, co i bergamaschi cheno due reti di s. Nerazzurri secondi dietro al Liverpool. La partita Primi trenta minuti a senso unico, con l’che domina gli olandesi. I nerazzurri però non riescono a concretizzare le occasioni da rete, in particolare con Ilicic, che al 15° spedisce alto da ottima posizione. Un minuto dopo ci prova, ma il suo diagonale si perde sul fondo. Al 29°, alla prima occasione, ...

GoalItalia : Atalanta e Ajax a confronto: analogie e differenze tra le ultime due favole della Champions [@AndryGiutta] ??… - LaStampa : Zapata-show: in Champions l’Atalanta non tradisce. Con l’Ajax un pareggio (2-2) pieno di emozioni - LucaStacul : Più di Gravenberch (semplicemente un predestinato) mi hanno stupito positivamente Schuurs e Traoré, che l’anno scor… - 11_Animal_11 : 'Gran lavoro di ten hag' 'la rosa non è quella di 2 anni fa' Quindi la rosa dell'atalanta è più forte di quella dell'ajax? - princigallomich : Doppietta Zapata e rimonta Atalanta, da 0-2 a 2-2 con l’Ajax -