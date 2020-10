VIDEO | Zingaretti contro Italia Viva: “Eticamente intollerabile con il piede in due staffe” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Vedo molti distinguo da esponenti di governo e forze di maggioranza. Addirittura vedo iniziative politiche che reputo incomprensibili. Non sono mai stati seri i partiti che la sera siedono ai tavoli di governo per prendere decisioni e la mattina organizzano l’opposizione alle decisioni della sera prima. E’ sempre stato sbagliato, ma in questo momento storico, in cui e’ in gioco la vita delle persone con le terapie intensive piene, e’ eticamente intollerabile”. Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Vedo molti distinguo da esponenti di governo e forze di maggioranza. Addirittura vedo iniziative politiche che reputo incomprensibili. Non sono mai stati seri i partiti che la sera siedono ai tavoli di governo per prendere decisioni e la mattina organizzano l’opposizione alle decisioni della sera prima. E’ sempre stato sbagliato, ma in questo momento storico, in cui e’ in gioco la vita delle persone con le terapie intensive piene, e’ eticamente intollerabile”. Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Zingaretti Coronavirus Lazio, Zingaretti: "Fare scelte e combattere uniti". VIDEO Sky Tg24 E questo non è un assembramento? Storace: per Zingaretti le regole non valgono

Il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, predica in lungo e largo le regole anti-Covid (e anti-lockdown) ...

Zingaretti: Paese unito contro nemico comune

