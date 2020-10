Tragedia in montagna, precipita elicottero: un morto ed un ferito grave (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un elicottero privato è precipitato nella serata di ieri sul monte Breithorn (Aosta), nell’incidente un uomo ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito. Nella serata di ieri un elicottero privato con a bordo due persone è precipitato sul monte Breithorn, in provincia di Aosta. Uno dei due occupanti del velivolo ha perso … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) Unprivato &eto nella serata di ieri sul monte Breithorn (Aosta), nell’incidente un uomo ha perso la vita, mentre un altro &e; rimasto. Nella serata di ieri unprivato con a bordo due persone &eto sul monte Breithorn, in provincia di Aosta. Uno dei due occupanti del velivolo ha perso … L'articolo proviene da YesLife.it.

luca_montagna : RT @LucillaMasini: Burioni: 'Chi in questa tragedia diffonde bugie pericolose è un irresponsabile'. Tradotto: Salvini, perché non ti limiti… - luca_montagna : RT @RobertoBurioni: L'idrossiclorochina non cura né previene COVID-19 e chi è asintomatico - pur se non malato - può contagiare gli altri.… - camaldolo : @Tg3web Non ce modo di salvare l occidente oramai condannato da una montagna di debiti in primis l Italia con il Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia montagna Tragedia in montagna, precipita sotto gli occhi dell'amico: fatale la caduta da oltre 200 metri il Dolomiti Himalaya e Karakorum, “I popoli delle montagne hanno bisogno del nostro aiuto”

Nelle valli dell’Hindu Kush, del Karakorum e dell’Himalaya, il Covid-19 ha lasciato un profondo segno nei cuori e nei corpi, portando paura e contagi.

Ieri e oggi al tempo delle pandemie, la Spagnola in montagna. Analogie e differenze tra passato e presente

Si è svolto mercoledì 2 settembre 2020, in occasione del Trento Film Festival 2020, un convegno dal titolo “Covid e Montagna”. L’evento è stato organizzato dalla Società Italiana di Medicina di Montag ...

Nelle valli dell’Hindu Kush, del Karakorum e dell’Himalaya, il Covid-19 ha lasciato un profondo segno nei cuori e nei corpi, portando paura e contagi.Si è svolto mercoledì 2 settembre 2020, in occasione del Trento Film Festival 2020, un convegno dal titolo “Covid e Montagna”. L’evento è stato organizzato dalla Società Italiana di Medicina di Montag ...