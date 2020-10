Terme di Telese sempre aperte | Il decreto non ci riguarda | da noi terapie in sicurezza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Nulla cambia alledicon l’entrata in vigore del nuovo Dpcm”: è quanto si legge in una nota diffusa dai gestori dello stabilimento sannita. Ilautorizza espressamente il prosieguo delle attività dei centri termali dotati di presidio sanitario che erogano prestazioni rientranti nei Lea – Livelli Essenziali di Assistenza. Il Governo decide di non fermare letermali riconosciute come strumento di cura in molte patologie croniche e ne riconferma l’utilità come presidio sanitario di prevenzione che contribuisce al mantenimento dello stato di salute della popolazione. Dunque lo stabilimento continua ad effettuare le cure termali nella massimaper pazienti e operatori applicando i rigidi protocolli antiCovid-19 messi a ...