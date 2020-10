“Temo che non si svegli”. Giuseppe Pio, le lacrime della mamma del 18enne in coma dopo l’aggressione (Di lunedì 26 ottobre 2020) È ancora in coma all’ospedale di Pescara Giuseppe Pio D’Astolfo, il ragazzo di 17 anni colpito con un pugno la scorsa settimana. L’aggressione è avvenuta dietro l’ex stazione Sangritana. Un luogo decritto dagli investigatori come punto di ritrovo per giovani, spesso per bere e fare uso di sostanze stupefacenti. La mamma di Giuseppe, Paola Iasci, “Gli esami clinici rivelano che c’è un danno. A volte temo che mio figlio non si svegli più. Mi scuso con lui per non averlo protetto abbastanza”. “Spero, con tutto il cuore e per tutto l’amore che ho per mio figlio, che torni forte e bello come prima, ma chissà… Ci sono momenti di buio. Ho paura che non sarà così. Debbo essere forte, lo so. E so anche che in tanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) È ancora inall’ospedale di PescaraPio D’Astolfo, il ragazzo di 17 anni colpito con un pugno la scorsa settimana. L’aggressione è avvenuta dietro l’ex stazione Sangritana. Un luogo decritto dagli investigatori come punto di ritrovo per giovani, spesso per bere e fare uso di sostanze stupefacenti. Ladi, Paola Iasci, “Gli esami clinici rivelano che c’è un danno. A volte temo che mio figlio non si svegli più. Mi scuso con lui per non averlo protetto abbastanza”. “Spero, con tutto il cuore e per tutto l’amore che ho per mio figlio, che torni forte e bello come prima, ma chissà… Ci sono momenti di buio. Ho paura che non sarà così. Debbo essere forte, lo so. E so anche che in tanti ...

