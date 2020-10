Shang-Chi, finite le riprese: "Per Hollywood sarà impossibile ignorarci" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cast e crew festeggiano la fine delle riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mentre sottolineano l'importanza del cinecomic Marvel per la comunità asiatica. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è il più recente film Marvel a celebrare la fine delle riprese, primo cinecomic dedicato a un eroe asiatico, rivendica l'attenzione di Hollywood mentre festeggia il traguardo raggiunto. Il protagonista Simu Liu e il regista Destin Daniel Cretton hanno celebrato la fine della lavorazione del cinecomic in uno scatto gioioso postato dall'attore che li vede abbracciati, accompagnato dalla seguente scritta: "Abbiamo avuto un bambino!!! Non vediamo l'ora di presentarlo al mondo tra 9 mesi..." Anche il regista Destin Cretton ha postato una sua foto insieme alla moglie Nikki ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Cast e crew festeggiano la fine delledi-Chi and the Legend of the Ten Rings, mentre sottolineano l'importanza del cinecomic Marvel per la comunità asiatica.-Chi and the Legend of the Ten Rings è il più recente film Marvel a celebrare la fine delle, primo cinecomic dedicato a un eroe asiatico, rivendica l'attenzione dimentre festeggia il traguardo raggiunto. Il protagonista Simu Liu e il regista Destin Daniel Cretton hanno celebrato la fine della lavorazione del cinecomic in uno scatto gioioso postato dall'attore che li vede abbracciati, accompagnato dalla seguente scritta: "Abbiamo avuto un bambino!!! Non vediamo l'ora di presentarlo al mondo tra 9 mesi..." Anche il regista Destin Cretton ha postato una sua foto insieme alla moglie Nikki ...

