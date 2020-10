Seppi-Karatsev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Nur Sultan 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Andreasdovrà sfidare Aslanin occasione del primo turno dell’Atp 250 di Nur. L’altoatesino cerca punti importanti per garantirsi il main draw dei prossimi Australian Open: sfida il talentuoso russo, in campo con una wild card. Il match andrà in scena martedì 27 ottobre, non prima delle ore 13.00 italiane:televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito.