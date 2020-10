«Questa serrata ci porta al disastro», una petizione contro il Dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) «Siamo un gruppo di lavoratori dello spettacolo e della cultura e a viva voce chiediamo che non vengano chiusi cinema e teatri, presidi, in cui sono garantite tutte le norme di sicurezza igienico sanitarie, dal tracciamento dei posti alla sanificazione, al controllo della temperatura e all’uso della mascherina obbligatoria. Poniamo queste condizioni al di là di tutte le valutazioni e le implicazioni che Questa ulteriore serrata comporta per tutto il settore e per il significato e il valore che la … Continua L'articolo «Questa serrata ci porta al disastro», una petizione contro il Dpcm proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 ottobre 2020) «Siamo un gruppo di lavoratori dello spettacolo e della cultura e a viva voce chiediamo che non vengano chiusi cinema e teatri, presidi, in cui sono garantite tutte le norme di sicurezza igienico sanitarie, dal tracciamento dei posti alla sanificazione, alllo della temperatura e all’uso della mascherina obbligatoria. Poniamo queste condizioni al di là di tutte le valutazioni e le implicazioni cheulteriorecomper tutto il settore e per il significato e il valore che la … Continua L'articolo «cial», unailproviene da il manifesto.

jack40654332 : @LunaticaLuna0 A proposito come stà andando a Zéna con questa serrata? Spero ci sia un po' di rivolta!! - angelodark33 : Era nell'aria questa scoperta Adesso ci sarà una corsa serrata Per la supremazia @andreabettini - morsodato1984 : @PatriziaRametta @Zippo88lrr @valy_s @etventadv @borghi_claudio @maryfagi @LegaSalvini @matteosalvinimi @ausoloda… - LiberalMR72UE : @vitalbaa @AzzolinaLucia Questa è identica alla frase del #PdC rilasciata domenica scorsa : daremo tempo ancora 1 s… - therealbogd : @PerainoDiego @GiuseppeConteIT Da marzo ho bloccato l’abbonamento pagando un terzo della rata mensile per tre mesi… -