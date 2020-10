Osimhen: “Con Gattuso crescerò prima come uomo e poi come calciatore” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Tv canadese TLN. “La mia nuova vita a Napoli? E fantastica! E’ semplicemente quello che mi aspettavo di trovare qui. C’è tanto amore ed è un grande club, sono contento di essere qui”. Osimhen ha raccontato un aneddoto sul suo rapporto con il magazziniere Tommaso Starace. “Se Mertens e Tommaso mi hanno insegnato qualcosa di italiano? Non ho ancora imparato molto italiano, ma quando Tommaso viene a portare il caffè lui mi dice “Vuoi questo fantastico caffè?”, per me è importante stare con questo gruppo fantastico”. Su Gattuso: “Per me è un sogno che diventa realtà, l’ho visto quando era giocatore, è un’ispirazione con ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’attaccante del Napoli Victorha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Tv canadese TLN. “La mia nuova vita a Napoli? E fantastica! E’ semplicemente quello che mi aspettavo di trovare qui. C’è tanto amore ed è un grande club, sono contento di essere qui”.ha raccontato un aneddoto sul suo rapporto con il magazziniere Tommaso Starace. “Se Mertens e Tommaso mi hanno insegnato qualcosa di italiano? Non ho ancora imparato molto italiano, ma quando Tommaso viene a portare il caffè lui mi dice “Vuoi questo fantastico caffè?”, per me è importante stare con questo gruppo fantastico”. Su: “Per me è un sogno che diventa realtà, l’ho visto quando era giocatore, è un’ispirazione con ...

napolista : #Osimhen: “Con #Gattuso crescerò prima come uomo e poi come calciatore” Alla Tv canadese: “#JuveNapoli? Eravamo car… - camxgonzalez : RT @patrickendrick: Bella l’intervista di @camxgonzalez con Victor Osimhen. Parla di questioni politiche nella sua Nigeria, il suo scettici… - MondoNapoli : Osimhen a TLN: 'Amo la città, la vita è fantastica. Importante per me lavorare con Gattuso. Juve-Napoli? Ecco cosa… - patrickendrick : Bella l’intervista di @camxgonzalez con Victor Osimhen. Parla di questioni politiche nella sua Nigeria, il suo scet… - sscalcionapoli1 : Novellino: “Gattuso merita il rinnovo senza clausole, mi intriga la scelta del doppio centravanti con Osimhen e Pet… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen “Con Lozano: tacnia, zureja e sustanza, natu jucatore a ppietto a cchillo 'e primma! IlNapolista