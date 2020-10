“N. S. O. E.” di Vansky

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 26 ottobre 2020) N. S. O. E. diè un romanzo profondo e introspettivo che racconta di un viaggio attraverso l’America, e non solo; è infatti anche un viaggio nella coscienza di sette personaggi decisi a fare i conti con il loro doloroso passato e con il loro incerto presente, fatto di rassegnazione e di amarezza. Nell’incipit si ricorda quanto sia semplice perdere di vista i propri sogni e arrendersi per paura di rischiare: attraverso la storia di un elefante che osa desiderare di volare, si racconta dell’eterno dilemma dell’uomo diviso tra la scelta di omologarsi alla massa e quella di seguire il proprio istinto e percorrere la strada meno battuta. L’elefante passa la vita senza credere in sé stesso, così come tanti esseri umani: “Aveva cercato la libertà, vivendo rinchiuso in una prigione che qualcuno aveva ...