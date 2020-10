Milan, due calciatori positivi al Coronavirus (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Getty Images)Il Milan ha ufficializzato le voci che giravano da qualche ora: i rossoneri hanno riscontrato due positivi al Coronavirus tra i giocatori e tre nel gruppo squadra. I calciatori sono Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge. La partita Milan-Roma, in programma questa sera alle ore 20:45 al “Giuseppe Meazza”, non è a rischio rinvio. Il comunicato del Milan Ecco il comunicato del Milan rispetto ai positivi al Covid-19 riscontrati alla vigilia dell’importante big-match di Serie A contro la Roma: “AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Getty Images)Ilha ufficializzato le voci che giravano da qualche ora: i rossoneri hanno riscontrato duealtra i giocatori e tre nel gruppo squadra. Isono Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge. La partita-Roma, in programma questa sera alle ore 20:45 al “Giuseppe Meazza”, non è a rischio rinvio. Il comunicato delEcco il comunicato delrispetto aial Covid-19 riscontrati alla vigilia dell’importante big-match di Serie A contro la Roma: “ACcomunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato unatà al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter ...

