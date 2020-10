Leasys - Lofferta Noleggio Chiaro disponibile anche in una versione low cost

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 ottobre 2020)amplia la sua offertaper gli affitti a lungo termine dei veicoli introducendo una nuova formula lowleggera. La proposta della società affiliata al gruppo FCA consente di noleggiare unauto usufruendo di un pacchetto minimo di servizi, garantendo comunque la prelazione nellacquisto della vettura al termine del contratto, come avviene perbase. Il set, nello specifico, comprende la copertura Rca, il bollo, lassistenza stradale, il servizio di infomobilità I-Care e lapp dedicata per gestire tramite smartphone le convenzioni pattuite.Light o full.Light nasce per rafforzare ulteriormente la posizione della società nel mondo deldei veicoli. ...