Lautaro Martinez, sfogo a Genova, chiarimento con i compagni: arrabbiato con se stesso (Di lunedì 26 ottobre 2020) chiarimento di Lautaro Martinez Durante la partita tra Genoa e Inter non è passata inosservata la rabbia di Lautaro Martinez al momento della sostituzione. Il giocatore argentino, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri ha avuto un chiarimento con i compagni e con Conte specificando che era arrabbiato con se stesso. “L’argentino era spesso fuori posizione e in un paio di circostanze il suo movimento non è stato premiato dai compagni. Proprio da un lungo lancio fuorimisura di Bastoni è iniziata la “sceneggiata”. A mente fredda, ieri Lautaro ha voluto chiarire con i compagni i motivi del suo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)diDurante la partita tra Genoa e Inter non è passata inosservata la rabbia dial momento della sostituzione. Il giocatore argentino, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri ha avuto uncon ie con Conte specificando che eracon se. “L’argentino era spesso fuori posizione e in un paio di circostanze il suo movimento non è stato premiato dai. Proprio da un lungo lancio fuorimisura di Bastoni è iniziata la “sceneggiata”. A mente fredda, ieriha voluto chiarire con ii motivi del suo ...

