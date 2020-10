Koei Tecmo oltre Nioh e Hyrule Warriors con una nuova IP che punta a un grande successo di vendite

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Durante la sua ultima conferenza dedicata ai dati finanziari,ha dichiarato di voler segnare undicon la sua prossima IP, attualmente in via di sviluppo, che non è ancora stata annunciata e che uscirà nel 2022. L'obiettivo che si prefigge la società è quello di vendere all'incirca 5 milioni di copie, un traguardo molto importante.afferma: "Le ragioni alla base del ritardo sta nel fatto che vogliamo approfittare delle elevate prestazioni delle nuove console. Dare al nostro titolo originale il livello di qualità appropriato per un gioco che mira a vendere5 milioni di copie". Ebbene sì, stando a quanto detto dalla società, la prossima IP sarà ...

GamingTalker : Koei Tecmo, la sua prossima IP arriverà dopo il 2022 e 'mira a vendere più di 5 milioni di copie'… - Eurogamer_it : Oltre #Nioh e #HyruleWarriors #KoeiTecmo al lavoro su una nuova IP che punta ad un successo di vendite. - AkibaGamers : Il prossimo 2 novembre, KOEI TECMO GAMES terrà una diretta dedicata ad #AtelierRyza2 e le versioni DX di Ciel nosur… - AkibaGamers : KOEI TECMO GAMES perde il pelo ma non il vizio: FAIRY TAIL arriva a quota 180 € per tutti i pacchetti DLC attualmen… - AkibaGamers : KOEI TECMO GAMES ha svelato un'importante novità sull'edizione PlayStation 5 di Atelier Ryza 2: Lost Legends & The… -

Ultime Notizie dalla rete : Koei Tecmo

Akiba Gamers

Durante la sua ultima conferenza dedicata ai dati finanziari, Koei Tecmo ha dichiarato di voler segnare un grande successo di vendite con la sua prossima IP, attualmente in via di sviluppo, che non è ...Nella giornata di oggi, Koei Tecmo ha rilasciato il suo ultimo financial report. Questo genere di documenti sono principalmente di stampo tecnico e di non eccessivo interesse per il giocatore medio, ...