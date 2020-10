Inter, Lautaro si chiarisce con i compagni dopo lo sfogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come spiegato dalla 'Gazzetta dello Sport', la rabbia dell'argentino non era rivolta né a Conte e nemmeno ai compagni, con i quali aveva battibeccato uscendo dal campo, prima di prendere anche a ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come spiegato dalla 'Gazzetta dello Sport', la rabbia dell'argentino non era rivolta né a Conte e nemmeno ai, con i quali aveva battibeccato uscendo dal campo, prima di prendere anche a ...

MatteoBarzaghi : Inter ufficiale confermata. Dietro D’Ambrosio-De Vrij- Kolarov. Hakimi e Perisic sulle fasce. Brozovic, Vidal e Bar… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 38 Boscolo Chio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 4… - Inter : ?? | OCCASIONE In pieno recupero, ancora #Lukaku a un soffio dal pari sull'assist di Lautaro: palla fuori per pochi… - DiegoBergamasc2 : @RealPiccinini Infatti...il giallo ingiustamente dato a Lautaro è un'errore evidente del Var...o sbaglio??????Non e… - ale43127805 : @DiegoBergamasc2 @Simone99402388 @RealPiccinini Lautaro-Atlanta ne parlava il tuo collega. Per Genoa Inter c’era ri… -