Giulia De Lellis non ha fatto le corna a Damante, ma con Carlo… (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'L'unica cosa che mi sento di dirvi, con il cuore, come ogni volta che vi parlo, con sincerità, è che con la coscienza pulita si può fare sempre tutto!''. Così Giulia De Lellis è costretta a chiarire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'L'unica cosa che mi sento di dirvi, con il cuore, come ogni volta che vi parlo, con sincerità, è che con la coscienza pulita si può fare sempre tutto!''. CosìDeè costretta a chiarire ...

trash_italiano : Dopo Fedez e Chiara, Giuseppe Conte chiama anche Giulia De Lellis ??? #Parody - zazoomblog : Giulia De Lellis replica alle dichiarazioni di Andrea Damante: “Coscienza pulita non mi piace” (FOTO) - #Giulia… - zazoomblog : Giulia De Lellis replica alle dichiarazioni di Andrea Damante: “Coscienza pulita non mi piace” (FOTO) - #Giulia… - pvhotograph : Giulia De Lellis che si mette un rossetto di Mac e dice “stupendo e super economico!” fra 20€ di rossetto non li ch… - 3107_nina : @venuti_vittoria Guarda l’ho scritto oggi, qualcuno tolga Giulia de Lellis dal suo delirio di onnipotenza -