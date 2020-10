Gears 5: New Game Plus e molto altro nell’aggiornamento su Xbox Series X e S (Di lunedì 26 ottobre 2020) Se non ne avete abbastanza delle sfide di Gears 5 non potete perdere l’aggiornamento del gioco su Xbox Series X e S. Ecco i nuovi contenuti Lo sentite vero? Esatto, c’è odore di next-gen nell’aria. Solo due settimane ci separano dall’arrivo delle due nuove macchine hardware targate Microsoft. Frattanto continuano ad emergere dettagli sugli extra inclusi negli aggiornamenti gratuiti dei giochi current-gen sbloccabili al passaggio sulla next. Gears 5 di The Coalition, ad esempio, riceverà un aggiornamento su Xbox Series X e S il mese prossimo. L’update vedrà Dave Bautista prendere il posto di Marcus Fenix ​​nella campagna. Non è tutto però: parlando a IGN, lo sviluppatore ha confermato altri contenuti che ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Se non ne avete abbastanza delle sfide di5 non potete perdere l’aggiornamento del gioco suX e S. Ecco i nuovi contenuti Lo sentite vero? Esatto, c’è odore di next-gen nell’aria. Solo due settimane ci separano dall’arrivo delle due nuove macchine hardware targate Microsoft. Frattanto continuano ad emergere dettagli sugli extra inclusi negli aggiornamenti gratuiti dei giochi current-gen sbloccabili al passaggio sulla next.5 di The Coalition, ad esempio, riceverà un aggiornamento suX e S il mese prossimo. L’update vedrà Dave Bautista prendere il posto di Marcus Fenix ​​nella campagna. Non è tutto però: parlando a IGN, lo sviluppatore ha confermato altri contenuti che ...

tuttoteKit : Gears 5: New Game Plus e molto altro nell'aggiornamento su Xbox Series X e S #Gears5 #PC #TheCoalition #XboxOne… - infoitscienza : Gears 5, l'update su Series X introdurrà la modalità New Game+ e il ritorno di Batista - GamingTalker : Gears 5, l'aggiornamento per Xbox Series X aggiungerà il New Game + e Batista nella campagna come skin… - brema82 : RT @IGNitalia: Vi sveliamo in esclusiva i nuovi contenuti in arrivo su #Gears5 a partire dal lancio di Xbox Series X/S: dalla modalità New… - IGNitalia : Vi sveliamo in esclusiva i nuovi contenuti in arrivo su #Gears5 a partire dal lancio di Xbox Series X/S: dalla moda… -