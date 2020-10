È pressing su Conte in attesa del decreto sui ristori (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Lavori in corso al Mef per mettere a punto il decreto sui ristori alle categorie danneggiate dal nuovo Dpcm anti-Covid. Nei giorni scorsi il premier Conte ha chiesto rassicurazioni sui fondi prima di dare il via libera al provvedimento. Il timore nel governo ma anche di tutte le forze politiche della maggioranza è che monti la rabbia nel Paese, che ci possa essere una reazione scomposta sulla seconda ondata da parte dei cittadini. Ecco perché il M5s, Pd, Italia viva e Leu insistono che si faccia presto. Affinché non ci siano quei ritardi riscontrati nell'erogazione della cassa integrazione. Ma il presidente del Consiglio ha aperto la conferenza stampa proprio per tentare di evitare proteste. Tra oggi e martedì è previsto il Consiglio dei Ministri. Gli indennizzi arriveranno ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Lavori in corso al Mef per mettere a punto ilsuialle categorie danneggiate dal nuovo Dpcm anti-Covid. Nei giorni scorsi il premierha chiesto rassicurazioni sui fondi prima di dare il via libera al provvedimento. Il timore nel governo ma anche di tutte le forze politiche della maggioranza è che monti la rabbia nel Paese, che ci possa essere una reazione scomposta sulla seconda ondata da parte dei cittadini. Ecco perché il M5s, Pd, Italia viva e Leu insistono che si faccia presto. Affinché non ci siano quei ritardi riscontrati nell'erogazione della cassa integrazione. Ma il presidente del Consiglio ha aperto la conferenza stampa proprio per tentare di evitare proteste. Tra oggi e martedì è previsto il Consiglio dei Ministri. Gli indennizzi arriveranno ...

Il timore nel governo ma anche di tutte le forze politiche della maggioranza è che monti la rabbia nel Paese, che ci possa essere una reazione scomposta sulla seconda ondata da parte dei cittadini ...

Il timore nel governo ma anche di tutte le forze politiche della maggioranza è che monti la rabbia nel Paese, che ci possa essere una reazione scomposta sulla seconda ondata da parte dei cittadini ...