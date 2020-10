Dpcm Covid, multe e sanzioni per chi non rispetta regole (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tag: Guardia Di Finanza Leggi multe Leggi anche Coronavirus, nuovo Dpcm: tutte le regole per bar, locali e ristoranti Dpcm 24 ottobre, le misure decise da Conte: il testo in Gazzetta Ufficiale Dpcm ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tag: Guardia Di Finanza LeggiLeggi anche Coronavirus, nuovo: tutte leper bar, locali e ristoranti24 ottobre, le misure decise da Conte: il testo in Gazzetta Ufficiale...

ladyonorato : Questo DPCM consegna definitivamente il Sud alla mafia. - Agenzia_Ansa : L'allarme dei #medici ospedalieri: 'La situazione è gravissima'. 'Presto Rianimazioni sature. Il #dpcm potrebbe no… - Palazzo_Chigi : Dpcm 24 ottobre, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle nuove misure per fronteggiare l'emergen… - Mario44623861 : RT @MediasetTgcom24: Covid, viceministro Sileri: 'Sono in disaccordo con molte misure Dpcm' #coronavirus - rudy_matrix : RT @zaiapresidente: Oggi, dopo il Dpcm, il vero problema del diffondersi del Covid sembra quello del cliente che va al bar o in gelateria.… -